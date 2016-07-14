الملياردير المصري صاحب أغلى زفاف: لست مقرباً من مبارك

أقام رجل الأعمال الملياردير المصري حامد الشيتي، حفل زفاف أسطوريا لابنه كريم على عارضة أزياء شهيرة، وذلك في جزيرة ميكانوس اليونانية.

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام اليونانية، فقد شارك في الحفل الذي تكلف 5ملايين يورو، عدد كبير من رجال الأعمال في مصر والعالم، إضافة للنجمة العالمية باريس هيلتون و400 مدعو آخرون.

وذكرت أن العروس ارتدت فستانا من دار فالنتينو للأزياء الفرنسية، ووصل الضيوف والمدعوون إلى الجزيرة عن طريق اليخوت الفاخرة، ونقلتهم سيارات فارهة إلى أماكن إقامتهم في بعض الفيلات وفنادق الجزيرة التي حجز بعضها بالكامل لحضور المناسبة.

من جانب آخر، أكد حامد الشيتي رجل الأعمال ووالد العريس، أنه لم يهرب من مصر عقب ثورة يناير 2011 كما تردد من قبل في بعض وسائل الإعلام، ولم يكن مدانا في قضايا فساد مالي، أو توجد ضده أو ضد شركاته أي قضايا مالية.

وقال "إن ما ذكر حول أنه كان من المقربين لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجله جمال" ليس صحيحا، وأنه متواجد في القاهرة وسط موظفيه وعماله الذين يبلغ عددهم 10 آلاف عامل وموظف بمجموعة شركاته في مصر، ولم يهرب أو يقم خارج البلاد وتحديدا اليونان.

وأضاف أنه كان ومازال في مقدمة المستثمرين الوطنيين في مجال السياحة، وحقق طفرة غير مسبوقة بشهادة جميع العاملين بالقطاع، فقد نجحت شركاته في الحفاظ على المركز الأول لتسعة عشر عاما متواصلة من العمل في مصر، ولم تتأثر شركاته بالظروف والأحداث التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، بل ظلت داعمة للسوق السياحية المصرية وقائدة لهذه السوق قبل وبعد يناير 2011.

وقال إنه تواجد في العديد من المؤتمرات الاقتصادية في مصر، وتقابل مع العديد من القيادات السياسية الحالية لمناقشة وإيجاد سبل لدفع عملية الاستثمار في مصر.