سفير إسرائيلي جديد يتسلم عمله في القاهرة الأحد

يتسلم دافيد غوفرين، الأحد المقبل، مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في العاصمة المصرية #القاهرة، خلفا للسفير الحالي حاييم كورين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، اليوم الخميس، إن #غوفرين (53 عاما)، تولى حتى الآن منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتولى في تسعينيات القرن الماضي منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر.

وأضافت أن غوفرين عُين لمنصب السفير، منتصف فبراير الماضي.

ومؤخرا برزت العديد من الإشارات على تحسن ملحوظ في العلاقات الإسرائيلية - المصرية، بدأت بإعادة #السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل أبيب في سبتمبر 2014.

والأسبوع الماضي، قام وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بزيارة القدس الغربية، والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.

وفي نوفمبر 2012، سحب الرئيس المخلوع المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي سفير بلاده من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأبرمت مصر اتفاق سلام مع #إسرائيل عام 1979.