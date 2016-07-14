مصر ترد على استدعاء إيران للقائم بالأعمال

أكدت الخارجية المصرية أن استدعاء الخارجية الإيرانية للقائم بالأعمال المصري كان للتعبير عن استنكار مشاركة وفد برلماني مصري في مؤتمر للمعارضة الإيراني في باريس.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن المشاركة المصرية في مؤتمر المعارضة لم تكن حكومية أو رسمية، مضيفا أن القائم بالأعمال المصري أوضح أن مشاركة البرلمانيين المصريين في مثل تلك الفعاليات لا تعتبر تمثيلاً للحكومة المصرية، ولا تتم بالتنسيق معها، حيث يتمتع مجلس النواب بالاستقلالية التامة، باعتباره يمثل السلطة التشريعية المستقلة عن السلطة التنفيذية.

وكانت وكالة أنباء فارس قد ذكرت أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، للاحتجاج على مشاركة مصر في المؤتمر السنوي للمعارضة الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي.

وأبلغت الخارجية الإيرانية احتجاجها إلى مسؤول البعثة الدبلوماسية المصرية بطهران، زاعمة أن مشاركة مصر في مؤتمر المعارضة تدخل في الشأن الإيراني، ودعم لمنظمة مجاهدي خلق.