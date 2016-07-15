الأزهر: هجوم نيس عمل خسيس يتنافى مع قيم الإسلام

أدان الأزهر الشريف بشدة حادث الاعتداء الإرهابي البشع الذي شهدته مدينة نيس بفرنسا، ليل الجمعة، وأسفر عن مقتل 84 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين، إثر عملية دهس بشاحنة اقتحمت حشدا في وسط المدينة.

وجدد الأزهر الشريف استنكاره ورفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، فالإرهاب لا دين ولا وطن له.

وأكد على ضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وتخليص العالم من شروره، معربا عن خالص تعازيه للجمهورية الفرنسية رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.