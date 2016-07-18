مصر تنجح في إجلاء بعض رعاياها من سوريا وجنوب السودان

نجحت السلطات المصرية في إجلاء بعض الرعايا المصريين من دمشق (سوريا) وجوبا (جنوب السودان) نظراً للظروف الأمنية والسياسية وظروف الحرب الدائرة في كلا البلدين.

من جانبه، صرح القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، محمد ثروت سليم، بأن السفارة نجحت في إخراج أسرة مصرية عالقة في منطقة الاشتباكات في بيت سوا بجوار دوما بالغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، موضحاً أن الأسرة عانت أوضاعاً في غاية الصعوبة طوال الأعوام الأربعة الماضية تحت حصار خانق، وتدهور في الأوضاع نتيجة النزاع الدائر في المنطقة.

كما ذكر أن رب الأسرة، محمد عبدالله شنشن، اتصل بالسفارة منذ أسبوعين طالباً العون لإخراجه من منطقة الاشتباكات نتيجة تدهور الأوضاع بصورة غير محتملة. وقامت السفارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، ونجحت في إخراج العائلة بالكامل.

من جهة أخرى، نجحت وزارة الخارجية في إجلاء مجموعة من المواطنين المصريين العاملين فى جوبا عبر العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن السفارة المصرية في نيروبي استقبلت 30 مواطناً مصرياً تم إجلاؤهم من جوبا، حيث قام السفير المصري في نيروبي بالاطمئنان على صحتهم لدى وصولهم مطار نيروبي وتأمين ما يلزم من احتياجاتهم وحتى إنهاء إجراءات تسفيرهم من كينيا في طريق عودتهم إلى مصر.