مباحثات بين مصر وروسيا تمهيداً لعودة الرحلات الجوية

أشادت روسيا بالإجرءات الأمنية التي اتخذتها #مصر لتأمين #المطارات وتطوير البنية الأساسية بها.

وذكر #شريف_فتحي وزير الطيران المدني والوفد المرافق له الذي يزور موسكو حاليا للقاء المسؤولين الروس، ووزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف المسؤول عن ملف السياحة والطيران بين البلدين، أن الوزير الروسي أكد دعم روسيا الكبير للخطوات البناءة التي اتخذها الجانب المصري في مجال تأمين المطارات وتطوير البنية الأساسية بها.

وقال إنه والوفد الأمني والفني المرافق له عقد عدد من الجلسات الفنية مع الجانب الروسي للوقوف على المستجدات وآخر التطورات الخاصة بأمن المطارات المصرية ورفع الكفاءات الأمنية بها تمهيداً لعودة الطيران بين البلدين.

وأشاد وزير الطيران المدني بتلك المباحثات، وقال إنها تميزت بروح من الود والتفاهم والرغبة الحقيقية بين الطرفين لعودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين الدولتين، موجها الدعوة للفريق الفني الروسي لزيارة #مصر لسرعة الانتهاء من المسائل العالقة، حيث أبدى الجانب الروسي استعداده لتلبية الدعوة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وحث الوزير المصري الجانب الروسي على أهمية استئناف الطيران بين الدولتين اللتين تربطهما شراكة استراتيجية حقيقية، لما لذلك من تأثير إيجابي لدفع هذه الشراكة لآفاق أبعد، كما نوه بأن الجانب الروسي أكد أنه سيقوم بموافاة السلطات المصرية بمشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين والتي لم يفصح الجانب الروسي بعد عن تفاصيلها.