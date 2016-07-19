مصر ترشح مشيرة خطاب لمنصب أمين عام اليونسكو

كشف مسؤولون مصريون بارزون أن مصر ستعلن اليوم الثلاثاء من حديقة المتحف المصري، ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب أمين عام منظمة اليونسكو.

وأكد المسؤولون لـ"العربية.نت" أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، سيعلنون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء ترشيح السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للسكان السابقة، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو التي تجري انتخاباتها مطلع العام القادم.

وكشفت مصادر مسؤولة عن أن مصر وخلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية بكيغالي عاصمة رواندا، حصلت على موافقة القارة الإفريقية لدعم المرشحة المصرية.

من جانبه، أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، دعمه ومساندته لترشيح السفيرة مشيرة خطاب، وقالت إن ترشيح خطاب يعد إنجازا مهما في تاريخ وصول المرأة المصرية إلى أعلى المناصب في المحافل الدولية، كما أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة دعمه ترشيح خطاب للمنصب، حيث قالت الدكتورة هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس، إن ترشيح خطاب خطوة مهمة لصالح المرأة المصرية، وإن مصر ستقف بجانبها حتى النهاية من أجل الفوز بالمنصب.

ومشيرة خطاب حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1967، ثم عملت في وزارة الخارجية في عام 1968، وتولت منصب سفيرة مصر لدى تشيكوسلوفاكيا بين عامي 1990 و1995 ثم جنوب إفريقيا ما بين عامي 1995 و1999، كما شغلت منصب مساعد وزير الخارجية المصري، وتولت بعده منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، ثم منصب رئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم وزيرة الدولة للأسرة والسكان، وتعرضت لقضايا تحديد النسل وختان الإناث والزواج العرفي وزواج القاصرات من أجانب مقابل مبلغ من المال وظهور سماسرة الزواج العرفي وزواج الإنترنت.

يذكر أن مصر سبق أن رشحت مصر فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، في عهد الرئيس حسني مبارك للمنصب عام 2009، خلفاً للياباني كويتشيرو ماتسورا، لكنه خسر المنافسة أمام المرشحة البلغارية إيرينا بوكوفا التي حصلت على 31 صوتا مقابل 27 صوتا لـحسني.