مصر ترشح مشيرة خطاب لمنصب أمين عام اليونسكو

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء #ترشيح #مصر رسميا للسفيرة #مشيرة_خطاب، لمنصب الأمين العام لمنظمة #اليونسكو.

وقال خلال مشاركته في الحوار الثقافي الذي أقيم مساء الثلاثاء تحت عنوان" مصر واليونسكو والقضايا الثقافية" بالمتحف المصري، وحضره عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة، إن مصر تقدمت لترشيح السفيرة لمنصب أمين عام المنظمة انطلاقا من ديناميكية التحرك المصري على المستويين الإقليمي والدولي، حيث قدرت الدولة المصرية أن لديها من الإمكانيات ما يؤهلها للإسهام في صياغة رؤية مستقبلية لتحقيق غايات وأهداف منظمة اليونسكو من خلال التقدم بالترشح لمنصب أمين عام المنظمة، وهو منصب لم يشغله ممثل للعالم العربي منذ إنشاء المنظمة.

وأعلن أن ترشيح مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" يأتي من منطلق أنها سيدة تحمل خبرات وتاريخاً حافلاً مشهوداً به على الصعيدين الوطني والدولي، كما أن مصر بهذا الترشيح تقدم للعالم نموذجاً للمرأة المصرية والعربية والإفريقية والمتوسطية المتفتحة والناجحة التي ثابرت واجتهدت وتفاعلت مع العالم دوماً بعقلانية وجدية، وبرهنت على تمتعها برؤية عصرية وقدرة على الإنجاز في العمل الميداني وشجاعة في الدفاع عن مواقفها.

وأكد أنه كان هناك توجه سابق بأن تكون مشيرة خطاب هي مرشحة مصر الرسمية لهذا المنصب، وتم استطلاع رأي العديد من الدول الصديقة وذات الثقل داخل منظمة اليونسكو تجاه رؤيتهم للمرشحة المصرية المحتملة وفرصها في الانتخابات، وجاءت ردود الفعل إيجابية للغاية في ضوء التاريخ الدبلوماسي والميداني الحافل للمرشحة المصرية واتساق خبراتها مع مجالات عمل منظمة اليونسكو، وعلى هذا الأساس تقرر ترشيحها للمنصب الرفيع.