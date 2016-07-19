مصر تنجح في إدخال مساعدات للمتضررين في 5 محافظات سورية

نجحت مصر في إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين في 5 محافظات سورية.

وذكر محمد ثروت سليم، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، أن مصر نجحت خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع وزارة خارجية النظام السوري، والهلال الأحمر السوري في تمرير الجزء الثاني من مكونات قافلة المساعدات الإنسانية تحت الرعاية المصرية.

وأضاف أن البعثة المصرية في دمشق نجحت في توزيع مساعدات غذائية إلى خمس محافظات رئيسية في سوريا هي: دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، ودرعا، والسويداء، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي للمساعدات، وكذلك اختيار المناطق يعكس حرص القاهرة على تقديم المساعدات إلى جميع المناطق في سوريا بدون أي تمييز طائفي.

وأوضح أنه تم توزيع كميات كبيرة من "الطحين"، وهو المادة الرئيسية التي يعتمد عليها الشعب السوري في غذائه لإنتاج رغيف الخبر، إضافة إلى صناديق "الحلاوة الطحينية" ومعلبات مأكولات دجاج جاهزة للأكل أخذاً في الاعتبار عدم توفر معدات الطهي في الكثير من المناطق المنكوبة في سوريا.

وقال إنه سبق لمصر تقديم الجزء الأول من المساعدات في يوم 10 يونيو الماضي بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك إلى "دوما" بالغوطة الشرقية.