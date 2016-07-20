بأمر المحكمة.. نجل مرتضى منصور خارج البرلمان

قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الأربعاء، ببطلان انتخاب أحمد مرتضى منصور في "مجلس النواب"، عن دائرة الدقي والعجوزة وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات بالمقعد.

وقال عصام الإسلامبولي محامي عمرو الشوبكي في تصريحات لـ"العربية.نت" إن المحكمة أصدرت حكما نهائيا وباتا ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور في البرلمان، وإلغاء قرار لجنة الانتخابات بفوزه عن المقعد، وإحلال المرشح عمرو الشوبكي بدلا منه، مضيفا أن مجلس النواب تلقى إخطارا بالحكم وسيدعو الدكتور عمرو الشوبكي لأداء اليمين القانونية وحضور الجلسات.

وعن الأسباب التي استندت إليها المحكمة بإبطال عضوية نجل مرتضى منصور وأحقية الشوبكي، قال الإسلامبولي إن المحكمة ستعلن الأسباب في حيثياتها يوم الاثنين المقبل، مضيفا أنه طالب في الطعن الذي تقدم به وقبلته المحكمة بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، والحصول على الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للاطلاع على إقرار ذمه زوجته المالية، حيث لم يقدمه نجل مرتضى منصور كما طالبنا بالاطلاع على الحساب البنكي له لتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية.

وأكد الإسلامبولي أن المحكمة أعادت فرز وتجميع أصوات 178 لجنة، تبين من خلالها حصول الشوبكي على 21646 صوتا، مقابل 21388 صوتا لأحمد مرتضى منصور، و1655 صوتا باطلا، حيث بلغ الفارق بين الشوبكي وأحمد مرتضى 258 صوتا لصالح الشوبكي.

"العربية.نت" اتصلت بأحمد مرتضى منصور فرفض التعقيب على الحكم كما رفض محاميه ووالده المستشار مرتضى منصور التعليق أيضا على الحكم.