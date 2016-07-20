لأول مرة في مصر.. عرض جوي بالذخيرة الحية بحضور الرئيس

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرضاً للرماية الجوية بالذخيرة الحية، جرى اليوم الأربعاء بالكلية الجوية في بلبيس شمال مصر، وذلك لأول مرة خلال حفل تخرج الدفعة 83 طيران وعلوم عسكرية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد العروض العسكرية الجوية، التي قدمها طلبة الكلية الجوية بمشاركة 300 طائرة من بينها طائرات الرافال الحديثة وطائرات الدعم الإلكتروني، وأظهرت هذه العروض مدى ما تلقاه الطلبة من تدريبٍ راقٍ، كما عكست استيعابهم لبرامج التدريب العملية وقدرتهم على التحكم في مختلف أنواع الطائرات والمروحيات العسكرية.

وأضافت أن الرئيس منح نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية لأوائل الخريجين من مصر والبحرين وليبيا، تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في الدراسة والتدريب.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس ألقى كلمة في ختام الاحتفال أشار فيها إلى أن ما تضمنته العروض الجوية التي قدمها طلاب الكلية الجوية تعكس المستوى المتقدم والتدريب الراقي للجيش المصري، الذي يمثل فخراً للوطن، وكان دائماً عند ثقة الشعب المصري فيه فهو جيش من الشعب وللشعب.

وأكد السيسي في كلمته أن جيش مصر يمثل نموذجاً للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل، ولا تحيد عنها موجها التهنئة لخريجي الكلية الجوية الذين سينضمون إلى القوات المسلحة التي تقوم بواجبها على الوجه الأكمل في الذود عن تراب الوطن وحماية شعبه من أعدائه.

وأضاف أن القوات المسلحة تتولى تأمين الحدود المصرية بأعلى درجات اليقظة والقوة، ولاسيما على حدود مصر الغربية، وقدم رجالها العديد من التضحيات وحيا أُسر الخريجين ليس فقط لتنشئتهم الحسنة لأبنائهم الخريجين، ولكن لأنهم قدموهم لمصر ليشاركوا في جهود حمايتها.

وتعليقا على وجود عرض بالذخيرة الحية في وجود الرئيس قال السيسي لا توجد مشكلة في ذلك، لأن لدي ثقة كاملة فيهم، مؤكدا أن الجيش هو فخر مصر وكان دائما عند مستوى أمل وثقة الشعب المصري.