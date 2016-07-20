ومرتضي منصور لـ"العربية.نت": لا يوجد قرار في "النقض"

كشف مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك المصري أنه لم يتأكد حتى الآن من حقيقة ما أعلنه محامي عمرو الشوبكي من وجود حكم لمحكمة النقض ببطلان عضوية نجله أحمد مرتضى منصور.

وقال لـ"العربية.نت": نتمنى أن يكون الحكم حقيقة وليس فبركة، مضيفا أنه تواصل مع بعض المسؤولين في محكمة النقض، وتبين أنه لا يوجد قرار خاص ببطلان عضوية أحمد، مؤكدا أنه يجهز لمفاجأة قانونية إذا كان الحكم حقيقيا، أما إذا كان غير حقيقي فالقضاء سيفصل بينه وبين من روجوا تلك الشائعات على حدة تعبيره.

وقال منصور إنه حتى لو صدر الحكم ببطلان عضوية نجله أحمد فلا مشكلة في ذلك، معلنا احترامه للأحكام القضائية، لكن لابد من معرفة الأسباب التي استندت إليها المحكمة، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات عندما أعلنت النتيجة كانت متأكدة من صحة الفرز وصحة الأرقام التي حصل عليها نجله، خاصة أن كل عمليات فرز الأصوات تمت بحضور مندوبي المرشح المنافس.

من جانبه رد أحمد مرتضى منصور على الحكم وقال إنه للمرة الرابعة يصرح عصام الإسلامبولي محامي الدكتور عمرو الشوبكي بصدور حكم محكمة النقض ببطلان عضويتي من مجلس النواب وتتناقل وسائل الإعلام الخبر.

وأضاف أنه تواصل من خلال المحامين بالمحكمة للتأكد من صحة الخبر وأكدوا عدم صدور أي قرارات خاصة به، مطالباً محكمة النقض بالرد عن صحة وجود قرار من عدمه.

وقال إنه في حاله صدور أي قرار من المحكمة ببطلان عضويته فسيستجيب وينفذ على الفور، لأن الحكم هو عنوان الحقيقة مشيرا إلى أنه سيخدم أبناء دائرته في كل وقت حتى لو لم يكن نائبا لهم في البرلمان.