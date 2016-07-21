السيسي: كل من يخطئ سيعاقب بدءا من رئيس الجمهورية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أن #مصر تسعى لترسيخ دولة القانون التي تساوي بين الجميع، مشدداً على أن كل من يخطئ سيعاقب بموجب القانون بدءاً من رئيس الدولة وحتى عامة المواطنين.

وقال السيسي، في كلمته خلال احتفال تخرج الدفعة 110 من الكلية الحربية والدفعة 53 من الكلية الفنية العسكرية، والدفعة 45 من المعهد الفني والدفعة 19 من المعهد الفني للتمريض التابعين للقوات المسلحة اليوم الخميس، إنه لا فرق بين مسلم ومسيحي في مصر "فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات"، مشدداً على "ضرورة تطبيق هذه القِيَم في الواقع العملي بما يضمن تناول كافة الأحداث بموضوعية بعيدا عن التشدد".

وذكر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم #الرئاسة_المصرية أن السيسي أكد في كلمته على أهمية "الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى دور الجميع سواء مؤسسات الدولة أو الشعب في إعمال تلك القيم وتطبيقها في المجتمع المصري"، مؤكداً أن "وحدة المصريين هي الضمانة الوحيدة للنجاح في مواجهة المشكلات والتغلب على الصعاب".

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد على أن "تداعيات السنوات الخمس الماضية على مختلف الأصعدة لا زالت قائمة، منوهاً إلى أن تجاوزها والتغلب عليها يقتضيان العمل معاً، ومشدداً على أن مصر ستنجو وتحقق آمالها وطموحاتها بتضافر جهود الجميع معاً".

من جانب آخر، أكد الرئيس المصري أن "مصر ستظل قوية وستظل نموذجا يحتذى به بمؤسساتها وفي مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء والشباب حيث حافظت على تماسكها وتسعى لتحقيق آمالها وعازمون على مواجهة المشكلات والتغلب على التحديات نتطلع لتحقيق حياة أفضل".

وأشار إلى أن "ثورة 23 يوليو التي تحتفل مصر بذكراها الـ64 بعد غد السبت عبرت عن طموحات المصريين وحمل راياتها رجالاً أوفياء وسنظل أوفياء لهم نذكر أعمالهم الخالدة التي قدموها من أجل الوطن وفي مقدمتهم الرؤساء الراحلون محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات"، مضيفا أن "مصر تواصل جهودها لدعم قضايا الداخل المصري بتحرك واع ومسؤول على الساحة الإقليمية والدولية".

وأضاف أن "ما حققته مصر حتى الآن يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وقادرون على مواصلة التنمية ونسعى لذلك بمشروعات اقتصادية وخطة اقتصادية واجتماعية ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ونضع الفئات الأولى بالرعاية أمام أعيينا ونسعى لتقديم تعليم جيد ورعاية صحية لجميع المصريين".