بسبب حملة صحفية.. معركة قضائية بين الأزهر وصحيفة مصرية

قرر الأزهر الشريف مقاضاة صحيفة مصرية بسبب نشرها لقضايا فساد داخل المشيخة والجامعة.

وقال الأزهر في بيان له اليوم إن ما تنشره صحيفة "الوطن" في مقالات عن #الأزهر هو محض افتراء واختلاق لادعاءات كاذبة ومضللة تستهدف الإساءة للأزهر الشريف ورجاله مضيفا أنه بفحص الادعاءات الواردة بالمقال الأول من الحملة الصحافية ثم ما تلاه من مقالات تبين أنها جميعاً ودون استثناء ليست إلا ادعاءات كاذبة ومختلقة ومحض افتراءات لا وجود لها.

وأضاف أن تلك المقالات تهدف إلى الإساءة للأزهر الشريف ورمزه الأكبر ومعاونيه وجامعته وهيئاته العلمية الكبرى، من خلال سلسلة مستمرة منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي لم نجد معه بعد الإيضاح والتنبيه أكثر من مرة سوى رفع الأمر لنقابة #الصحافيين وجهات التحقيق القضائية.

وأكد الأزهر أن جميع ما وجهته الجريدة من خلال تلك المقالات التي وصفها - بالمشبوهة- على حد تعبيره لعدد من أعضاء الفريق المعاون للإمام الأكبر وبخاصة محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر هي محض افتراءات وأباطيل ومحاولات فاشلة تهدف للإساءة إلى الأزهر ورجاله مشيرا إلى أنه يحتفظ بحقه كاملًا في اتخاذ كافة #الإجراءات_القانونية والقضائية ضد ما ينشره باستمرار أحد المنتسبين لجريدة #الوطن وبموافقة من رئيس تحريرها من #أكاذيب وأباطيل .

من جانبه رد الصحافي أحمد الخطيب نائب رئيس تحرير الوطن ومفجر الحملة على ذلك بقوله إنه لم يتعرض بالتصريح أو التلميح لشيخ الأزهر بأي سوء كما لم يتعرض للأزهر ككيان ديني له احترامه وتقديره وإنما تعرض لفريق من المعاونين لشيخ الأزهر.

وقال لـ"العربية.نت" إنه كشف تجاوزات أخلاقية وإدارية ومالية تحدث في الأزهر مشيخة وجامعة وتناول بعضا منها وينتظر القضاء ليقدم البعض الآخر مستندا لشهود ووقائع تؤكد صدق ما قاله مضيفا أن الجميع يعلم أنه تم اختيار رئيس لجامعة الأزهر واستمر في منصبه لمدة عام وبضعة شهور بالتزوير الفاضح لمؤهله الدراسي فضلا عن وقائع أخرى تخص بعض القيادات بالمشيخة تناولها في الحملة الصحافية وسيعيد تناولها أمام #القضاء مرة أخرى.

وأضاف أنه سيطلب استدعاء المسؤولين في الأزهر الذين طالتهم حملته من أجل الاستماع لأقوالهم مؤكدا أنه سيوجه لهم اتهامات أمام #المحكمة .

وكان الصحافي قد نشر سلسلة مقالات بلغ عددها 11 مقالا تحت عنوان " فساد الأزهر " تناول فيها كافة #القضايا التي يعتبرها فسادا داخل المشيخة والجامعة .