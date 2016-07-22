وزير الخارجية الأميركي يؤكد دعم بلاده لمصر

أكد وزير الخارجية الأميركي، جون #كيري ، خلال لقائه وزير خارجية #مصر في واشنطن، سامح #شكري ، على هامش المؤتمر الوزاري الموسع للتحالف الدولي ضد تنظيم #داعش ، دعم واشنطن للجهود التي تقوم بها القاهرة على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الوزيرين تناولا العلاقات الثنائية بين مصر و #الولايات_المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما ناقشا المستجدات الإقليمية والدولية الجارية، وفي مقدمتها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، وذلك في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الوزارية التي حضرها الوزيران في واشنطن خلال اليومين الماضيين حول هذه الملفات الإقليمية المهمة.

وأشار أبو زيد إلى أن شكري استعرض التطورات الجارية في مصر على مختلف الأصعدة، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطة التنموية الشاملة 2030 والتي تتضمن إقامة عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى كأحد أبرز عناصرها بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

