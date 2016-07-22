مصر.. الجيش ينقذ أميركيين من الغرق بالبحر الأحمر

نجحت القوات البحرية المصرية بإنقاذ لنش سياحي على متنه سياح أميركيون ومصريون من الغرق بمدينة الغردقة على ساحل #البحر_الأحمر .

وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري إن القوات البحرية المكلفة بتأمين نطاق البحر الأحمر نجحت في إنقاذ لنش سياحي على متنه 5 سائحين بينهم سائحان أميركيان و3 سياح مصريين، إضافة إلى طاقم اللنش المكون من 4 أفراد بعد تعرضه للغرق قبالة سواحل مدينة #الغردقة.

وأضاف أن قاعدة البحر الأحمر البحرية تلقت إشارة استغاثة تفيد بتعرض لنش سياحي للغرق يدعى "ترى فارس" بمنطقة فنار أم جامعة بالغردقة، وعلى الفور، صدرت أوامر #القيادة _العامة للقوات المسلحة بتحرك لنش من #الوحدات_البحرية للوصول بأقصى سرعة إلى موقع اللنش المنكوب وتنفيذ أعمال النجدة والإنقاذ.

وأشار إلى أن عناصر القوات البحرية قامت بإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وسحب اللنش المنكوب إلى مدينة الغردقة وتسليم الأفراد إلى حرس الحدود بالغردقة .