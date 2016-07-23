صحيفة: "مصر للطيران" تحطمت في الجو بعد حريق

نقلت صحيفة #نيويورك_تايمز الجمعة عن مسؤولين مصريين مشاركين في تحقيق تحطم طائرة لـ #مصر_للطيران خلال رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط في أيار/مايو أن الأدلة التي جُمعت في التحقيق تثبت أنه من المحتمل أن الطائرة تحطمت في الهواء بعد اشتعال حريق قرب أو داخل قمرة القيادة قهر بسرعة طاقم الطائرة، لكن لم يتسن للمسؤولين تحديد ما إذا كان الحريق الذي يُعتقد أنه تسبب في تحطم الطائرة قد نجم عن خلل ميكانيكي أو نتيجة عمل مدبر.

وذكر التقرير نقلاً عن مسؤولين في الطب الشرعي والطيران في القاهرة أن هذه النتائج اعتمدت على معلومات من مسجل بيانات رحلة الطائرة الإيرباص أيه 320 ومسجل الأصوات داخل قمرة القيادة، إلى جانب تحليل لوضع وتوزيع الأشياء التي تم انتشالها بما في ذلك رفات بشرية .

وقالت نيويورك تايمز إن هؤلاء المسؤولين تحدثوا الأسبوع الماضي شريطة عدم نشر أسمائهم، لأنهم غير مخولين بمناقشة التحقيقات بشكل علني.