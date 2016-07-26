القاهرة تطالب برلين بتوضيح بعد مقتل سجينها في ألمانيا

طالبت #خارجية_مصر الحكومة الألمانية بتوضيح ملابسات وسبب مقتل شاب مصري في أحد سجون #ألمانيا .

وقالت إنها تابعت حادث مقتل الشاب المصري #محمد_عبد_الفتاح سليمان النجار بأحد السجون بمدينة #إيسن الألمانية، وقامت السفارة المصرية فى #برلين فور علمها بالأمر وبناء على ما ذكره والد القتيل بإجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين في الحكومة الفيدرالية الألمانية لاستجلاء الموضوع، والحصول على معلومات سريعة عن الشاب المصري وظروف سجنه وسبب وفاته، وسبب عدم إخطار السفارة بتلك الواقعة، وتقديم توضيح رسمي للمسألة.

وأضافت الخارجية أن #السفير_المصري في برلين قام بإجراء اتصالات عاجلة بمديري الإدارات المعنية في وزارتي الخارجية والداخلية ومكتب المدعي العام في ألمانيا للحصول على معلومات فورية حول الواقعة، والتأكيد على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم، والرد بشكل فوري على ظروف سجن ووفاة المواطن المصري.

وقالت الخارجية إن المسؤولين الألمان وعدوا باستجلاء حقيقة الموضوع في أسرع وقت ممكن، وموافاة #مصر بالمعلومات المتوفرة بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في برلين.