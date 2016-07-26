علماء الأزهر يرفضون الخطبة المكتوبة بمساجد مصر

أصدرت هيئة كبار العلماء بـ #الأزهر_الشريف قرارا بإجماع الآراء يرفض "الخطبة المكتوبة التي أقرتها وزارة #الأوقاف_المصرية ، وتم البدء في تطبيقها من الجمعة قبل الماضية .

وقالت عقب اجتماع لها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه واضطلاعا بدور الأزهر الشريف الذي حدَّده له #الدستور_المصري على أنه المسؤول عن الدعوة الإسلامية، قرَّرت الهيئة بالإجماع رفض الخطبة المكتوبة، مُعتبرةً هذه الخطوة تجميدا للخطاب الديني.

وأكدت الهيئة أنَّ الأئمة يحتاجون إلى تدريبٍ جاد وتثقيف وتزويدهم بالكتب والمكتبات حتى يستطيعوا مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذَّة بالعلم والفكر الصحيح، وحتى لا يتَّكئ الخطيب على الورقة المكتوبة وحدها، ما سيُؤدِّي بعد فترةٍ قصيرة إلى تسطيح فكرِه وعدم قدرته على مناقشة الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة التي تتَّخذ الدِّين سِتارًا لها، وتستخدم من بين أساليبها تحريف بعض آيات القُرآن الكريم والأحاديث النبوية عن مواضعها.

وقالت إن الخطبة الموحدة ستؤدي إلى التلبيس بآيات القرآن والأحاديث النبوية على أفهام عوامِّ #المسلمين ، ما قد يُصعِّب على الإمام مُناقشة هذه الأفكار وتفنيدها والرد عليها وتحذير الناس منها، وهو الأمر الذي يوجب مزيداً من التدريب للخطيب والداعية وصقله بمهارات البحث العلمي والدعوة والابتكار حتى يستطيع الحديث بما

يُناسب بيئته والتغيرات المتطورة كل يوم، وحتى يجتمع الناس من حوله منصتين إليه.

وقدَّرت الهيئة الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في العمل على تعميق الثقافة الفكرية الإسلامية لدى وعَّاظه، وذلك بعقد دورات دورية مستمرة ومكثفة في كافة المجالات الشرعية، وإمداد الوعاظ بمجموعات كبيرة من الكتب التي تعمق ثقافتهم وتوسع مداركهم كما قدرت الدور الذي يقوم به مركز الرصد العالمي بالأزهر الشريف، ووافقت على تبعيته العلمية لهيئة كبار العلماء، وذلك دعماً له وتفعيلاً لدوره في رصد وتفنيد كلِّ ما يتعلق بالأفكار المغلوطة والفتاوى الشاذة بكافة اللغات الحيَّة في العالم، وإعداد ردود شرعية مناسبة لها باللغات التي كتبت ونُشِرت بها تلك الأفكار.

وكانت مساجد مصر قد بدأت في تنفيذ قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تطبيق أول خطبة جمعة مكتوبة وموحدة.

وأعلنت وزارة الأوقاف تشكيل لجنة علمية لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة، بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية، مع الاستمرار في توحيدها وتعميمها مكتوبة.