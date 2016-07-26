لماذا التقى وزير دفاع مصر ومدير المخابرات 200 نائب؟

التقى الفريق أول #صدقي_صبحي #وزير_الدفاع_المصري بـ200 نائب في #مجلس_النواب_المصري في لقاء استمر 5 ساعات كاملة، حيث تناول معهم كافة القضايا الداخلية والإقليمية والدولية وموقف #الجيش_المصري منها، إضافة لدور الجيش في عملية التنمية في #مصر .

وكشف #أسامة_أبو_المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب #حماة_الوطن الذي شارك في الاجتماع تفاصيل اللقاء لـ"العربية.نت"، مؤكدا أن #صبحي تناول التحديات والتهديدات التي تهدد #الأمن_القومي_المصري داخليا وخارجيا ودور الجيش في تأمين الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد ومكافحة #الإرهاب ومنع أي أخطار يمكن أن تواجه مصر من الخارج وعملية "حق الشهيد" التي يقوم الجيش في #سيناء ومحاور التنمية في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف أبو المجد أن الوزير تناول علاقة الشعب بالجيش وكيف تم إجهاض كافة محاولات الوقيعة، بينهما واستعرض عدة أمثلة لما تقوم بعض الجيوش في العالم للحصول على ثقة شعوبها، مضيفاً أن صبحي تناول دور الجيش في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مصر بلغت حتى الآن 1894 مشروعا ودوره في إقامة عدة مدن جديدة كمدن #الإسماعيلية و #بورسعيد و #السويس_الجديدة ومشروعات الطرق والأنفاق والكباري والجسور وتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال الدفع بكميات كبيرة من السلع الرئيسية لضرب الأسعار وتخفيضها، مضيفا أن الجيش استورد ألبان أطفال من الخارج لطرحها في الأسواق بعد قلة المعروض منها كما استورد كميات من زيوت الطعام لتخفيض أسعارها أيضا.

وأضاف أن الوزير ومدير المخابرات الحربية استعرضا كيفية حماية مصر من التنظيمات الإرهابية ومنع تسللها وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط عصابات ومافيا لتهريب البشر والعملات الصعبة والمخدرات، كما تناولا دور المخابرات الحربية في مواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ودورها في حماية الأمن القومي المصري.

وقال إن الوزير عرض بالفيديو اعترافات لعدد من الجنود حول رؤيتهم للجيش قبل التحاقهم بالخدمة في صفوفه، وكيف تغيرت للأفضل بعد التحاقهم، مضيفا أن الوزير أكد دعم الجيش للقيادة السياسية برئاسة عبدالفتاح #السيسي وتنفيذه لكافة التكليفات الصادرة منه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية لمصر.