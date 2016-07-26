وفد مصري يتوجه لموسكو لعرض تحقيقات "الطائرة الروسية"

توجه وفد مصري يضم كلا من شريف فتحي، وزير الطيران المدني، والمستشار نبيل صادق، #النائب_العام، إضافة إلى أيمن المقدم #رئيس لجنة التحقيقات في حادث 3الطائرة_الروسية صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية #موسكو.

وقالت مصادر مصرية وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه من المقرر أن تعرض آخر نتائج التحقيقات الخاصة بحادث الطائرة الروسية، التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ أكتوبر الماضي.

وكان وزير الطيران قد زار روسيا الأسبوع الماضي من أجل بحث عودة #السياحة_الروسية مرة أخرى إلى البلاد، وذلك بعد عرض جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية التي وفرتها #مصر من أجل تأمين السائحين والمطارات، وأكد أن النائب العام #المستشار نبيل صادق سيزور روسيا من أجل عرض آخر نتائج التحقيقات في حادث سقوط الطائرة.