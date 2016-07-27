المصري الذي قهر السرطان وأصبح من أوائل الثانوية

محمد رمضان طالب مصري من قرية تابعة لمدينة الشهداء محافظة المنوفية قهر مرض السرطان الذي أصيب به منذ سنوات ونجح في التفوق في #الثانوية_العامة وحصل على مجموع 98,9% ودخل ضمن قائمة الأوائل في محافظته وأطلق عليه المصريون لقب الأسطورة الحقيقي نظراً لتشابه اسمه مع اسم الفنان #محمد_رمضان بطل مسلسل الأسطورة الذي عرض في رمضان الماضي.

الطالب المتفوق روى لـ"العربية.نت" قصة تفوقه وصراعه مع المرض وقال إنه أصيب منذ سنوات بمرض #السرطان في عظام الركبة، وذلك خلال سنوات عمره الأولى وبتوفيق من الله وإرادة حديدية نجح في التغلب عليه وقهره بمساعدة أطباء متخصصين حيث كان يتلقى العلاج الكيمياوي الذي أثر عليه لفترة ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم شفاؤه من المرض قبل التحاقه بالثانوية العامة، وكان فقط يتلقى دواء للعلاج من آثار السرطان بعد الشفاء منه نهائياً.

وأضاف أنه فور شفائه من المرض مارس حياته بشكل طبيعي ووضع نصب عينيه هدفا لا يحيد عنه وهو الحصول على مجموع كبير في الثانوية العامة يؤهله للالتحاق بكلية الطب ويصبح طبيباً يخفف آلام الناس، ويشعر بهم مثلما تعامل معه الأطباء المعالجين له من مرض السرطان، مشيراً إلى أنه رغم فرحته بتفوقه وحصوله على مجموع كبير يؤهله للالتحاق بالكلية التي تمناها إلا أنه حزين لحصول بعض أصدقائه وزملائه على مجاميع صغيرة تحرمهم من تحقيق أمنياتهم بالالتحاق بالكليات التي يرغبونها.

وقال إنه سينوي عقب تخرجه من كلية الطب التخصص في مجال #الأورام حيث عانى من هذا الداء ويرغب في مساعدة المرضى في التخلص منه، وأن يُكتب لهم الشفاء على يديه كما كتب له الشفاء من قبل.