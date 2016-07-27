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تعليم مصر: ابنة الإخواني المتفوقة رفضت دعوتنا لتكريمها

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
الطالبة تحمل صورة والدها
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أعلن #بشير_حسن المتحدث باسم #وزارة_التعليم_المصرية أن الطالبة #أميرة_إبراهيم_العراقي الحاصلة على المركز الأول في امتحانات #الثانوية_العامة المصرية علمي علوم رفضت دعوة #وزير_التعليم لتكريمها، قائلةً إنها لا تقبل "التكريم من انقلابيين"، حسب الطالبة.

وقال إن الطالبة ظهرت في الفضائيات التابعة لـ #الإخوان وهاجمت الدولة و #الحكومة_المصرية و #الجيش_المصري معلنةً رفضها لأي دعوات لتكريمها من جانب المسؤولين رغم أن الوزير اعتذر على عدم الاتصال بها لإبلاغها بتفوقها، مؤكداً أن سبب عدم الاتصال كان لضيق الوقت ولكثرة عدد المتفوقين البالغ عددهم 93 طالبا.

ورفض المتحدث باسم #التعليم الهجوم على الوزارة في الواقعة، مؤكداً أن هناك طلابا آخرين تفوقوا وحصلوا على نفس مجموع أميرة ولم يتصل بهم الوزير أو يبلغهم بتفوقهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستعد حفل تكريم للجميع ووجهت الدعوة لجميع الطلاب للحضور.

الطالبة أميرة الطالبة أميرة

من جانبها، ذكرت الطالبة #أميرة_العراقي أنها زارت والدها القيادي الإخواني المحكوم عليه بالمؤبد في ملحق #سجن_وادي_النطرون لتبلغه بتفوقها وتلقت التهنئة منه وكانت عبارة عن أبيات من الشعر.

ورفضت الطالبة التعليق على رفضها دعوة وزارة التعليم لتكريمها، قائلةً إن تكريم عدد كبير من المصريين لها كان كافيا لإدخال السعادة والبهجة إلى قلبها.

تهنئة والد أميرة لها بأبيات الشعر تهنئة والد أميرة لها بأبيات الشعر

كلمات دالّة

#بشير حسن, #وزارة التعليم المصرية, #أميرة إبراهيم العراقي, #الثانوية العامة, #وزير التعليم, #الإخوان, #الحكومة المصرية, #الجيش المصري, #التعليم, #أميرة العراقي, #سجن وادي النطرون

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