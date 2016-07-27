رحلة تجديف بالنيل تسلط الضوء على ثراء بيئته

في #مصر أقيمت أول جولة بقوارب الـ #كاياك أو #التجديف لمشاهدة أنواع مختلفة من #الطيور التي تعيش على ضفتي نهر #النيل باعتبارها #بيئة حاضنة للطيور التي تعيش في المياه العذبة.

في صمت تام أبحرت قوارب التجديف هذه على ضفتي نهر النيل أطول أنهار العالم.. رحلة هي الأولى من نوعها في #مصر للتمتع بما جادت به #الطبيعة خصوصا أنواع الطيور المختلفة التي تعيش فقط على هذه الضفة.

التجديف، بحسب خبراء البيئة، أفضل خيار لمراقبة الطيور، حيث القوارب تبحر في هدوء دون إزعاجها بأصوات المحركات، كما يمكنها الوصول لمناطق ضيقة بطول النيل.

المشاركون في الرحلة أكدوا رصد 27 نوعا من الطيور المائية، باعتبار النيل بيئة مثالية للطيور التي تعيش في المياه العذبة، من بينها #عصفور_الدوري و #البلبل_الشائع و #سنونو_المخازن (أو #الرقيعي ) و #حمامة_النخيل (أو #اليمام ) وغيرها.

الجدير بالذكر أن هذه الرحلة عرفت مشاركة 10 أشخاص فقط نظرا لقلة عدد قوارب التجديف والإمكانات الأخرى. إلا أن هذه العوائق لم تقف حجر عثرة أمام أمل المنظمين في تنظيم جولة أخرى في القريب، سعيا للحفاظ على هذه الطيور من الانقراض في مصر.