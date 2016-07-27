مصر .. إجراءات جديدة لإصلاح الاقتصاد وضبط سوق النقد

أعلن مجلس الوزراء المصري أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، دعا، الثلاثاء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لاجتماع مهم استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017.



وقال المجلس إن الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار، بدأ باستعراض نتائج المباحثات التي جرت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه.

كما وجه اسماعيل باستمرار محافظ البنك المركزي ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة، للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة وتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.



وذكر المجلس أن البرنامج يهدف إلى مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017. وتعكس البنود أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتي تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومي وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتي تهم محدودي الدخل.



وأكد المجلس أنه، ولتنويع مصادر زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، فضلًا عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.



ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.



كذلك أكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي وتأثير ذلك إيجاباً على استقرار الأوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، وتم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة، حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهرياً.



وقال المجلس إنه من المخطط دخول العديد من حقول الغاز التي تم اكتشافها مؤخراً حيز الإنتاج تباعاً، الأمر الذي من شأنه تخفيف أعباء الاستيراد مستقبلاً، وبالتالي الطلب على النقد الأجنبي، مؤكداً أن هذا البرنامج الجاد والذي سوف تعلن نتائجه تباعاً للرأي العام، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصري.

