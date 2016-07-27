مقتل مجند وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في سيناء

أفادت مراسلة العربية بمقتل مجند من قوات الأمن بشمال #سيناء ، وإصابة 3 آخرين اليوم، إثر تفجير عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة أثناء قيامها بعملية تمشط في منطقة الكونتلا بوسط سيناء.

وقد أسفر #الانفجار عن مقتل المجند حاتم ماهر مازن 21 عاما من سوهاج، وإصابة كل من المجند عاطف على عبدالعليم 22 عاما من #القاهرة بشظايا متفرقة بالجسد، والمجند مؤمن سعيد كامل 21 عاما من الجيزة بشظايا متفرقة بالجسد، والمجند فريد كمال جاب الله 21 عاما من #سوهاج بشظايا متفرقة بالجسد وجروح قطعية بالرأس.

وتم نقل المصابين وجثة القتيل إلى المستشفى العسكري بـ #السويس .