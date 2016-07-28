السيسي: مصر لا تتدخل في شؤون الغير

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي أن #مصر لا تتدخل في شؤون الغير ولا تتآمر ضد أحد، ولا تسعى سوى للبناء والتعمير والتنمية.

وقال خلال لقائه، الخميس، وفداً من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام للصحافيين العرب برئاسة مؤيد اللامي، نقيب الصحافيين العراقيين، وبحضور نواب رئيس الاتحاد، ونقباء الصحافيين في الوطن العربي، إن مصر لا تدخر جهداً للمساهمة في التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما يساهم في حفظ وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد أهمية اضطلاع وسائل الإعلام العربية المقروءة والمرئية والمسموعة بمسؤولياتها في الالتزام بالموضوعية والحيادية التامة في التناول الإعلامي وزيادة التوعية المجتمعية ونشر الحقائق، منوهاً بأهمية التيقظ من مساعي النيل من استقرار المجتمعات العربية من خلال ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مختلف القضايا على الساحتين الداخلية والإقليمية، حيث استعرض الرئيس ما تبذله الدولة المصرية من جهود لترسيخ دولة المؤسسات وإعلاء سيادة القانون وتطبيق أحكام الدستور، فضلاً عما يتم تنفيذه من مشروعات قومية واتخاذه من إجراءات تشريعية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار السفير يوسف إلى أن الحاضرين أشادوا بمواقف السيسي الداعمة لحرية الصحافة والتعبير، إضافة إلى الخطوات الجارية لتطوير التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام, كما أكدوا أهمية الدعم المصري لاتحاد الصحافيين العرب ليساهم بدوره الفاعل في هذه المرحلة الفارقة التي تشهدها المنطقة.

وقال إن السيسي أكد دعم مصر الكامل لاتحاد الصحافيين العرب وما يقوم به من أنشطة، حيث وجه بتخصيص مقر للاتحاد بالعاصمة الإدارية الجديدة.