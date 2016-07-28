براءة مسؤول مصري من تهمة "تزوير 11 دكتوراه"

قضت محكمة مصرية ببراءة مسؤول مصري اتهم بالحصول على 11 دكتوراه مزيفة والوصول لمناصب كبيرة من خلالها.

وقضت محكمة استئناف جنوب الجيزة ببراءة محمد حمزة الحسيني، المتحدث باسم الغرفة التجارية، من تهمة التزوير في 11 شهادة دكتوراه، وأكدت أن الشهادات صحيحة وصادرة من الجهات المنسوبة إليها، فضلاً عن عدم وجود بلاغ مقدم ضده.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الحسيني بتهمة تزوير شهادات دكتوراه في الاقتصاد، واستخدام شهادته المزورة في النصب على مسؤولين في الدولة ورجال أعمال ومستثمرين، ووصوله لمناصب بناء عليها.

وقال الحسيني إنه تعرض لظلم بيّن بسبب حدوث وخطأ ولبس في الأمر، مشيرا إلى أنه حصل على لقب سفير لدى الأمم المتحدة وتولى مناصب مختلفة في مصر ودول عربية، ولا يعقل أن يتم تعيينه في تلك المناصب والجهات دون أن يتأكد المسؤولون بها من صحة شهاداته الدراسية.