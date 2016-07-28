مصر.. الداخلية تجري حركة تنقلات للقيادات الأمنية

أجرى اللواء مجدي عبد الغفار #وزير_الداخلية المصري حركة #تنقلات للقيادات الأمنية شملت عددا من المناصب الهامة بالوزارة و#مديري_الأمن بالمحافظات.

وشملت الحركة نقل اللواء سيد جاد الحق مدير مصلحة الأمن العام إلى الأمن الاقتصادي، ونقل اللواء جمال عبد الباري مدير مباحث الوزارة إلى منصب مدير الأمن العام وتعيين اللواء مدحت المنشاوي للتدريب، وتعيين اللواء عبد العزيز خضر مديرا لمباحث العاصمة واللواء هشام عباس مساعدًا للوزير للأمن المركزي، ونقل اللواء أحمد حجازي من مدير أمن الجيزة إلى مساعد للوزير للشؤون المالية، وتعيين اللواء عبد الهادي نجم مساعد الوزير مديراً للإدارة العامة للانتخابات، واللواء محمود دياب نائبا لقطاع السجون، واللواء أسد نجم الدين لمركز البحوث الجنائية، واللواء سمير عبد المجيد مساعدا للوزير لشؤون المالية، ونقل وتغيير عدد من مديري الأمن بالمحافظات أبرزها المنيا ودمياط والبحر الأحمر والاسكندرية والفيوم والقليوبية.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن أهم الملامح والمعايير التي تم الالتزام بها في حركة التنقلات هي مراعاة الاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الوضع في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي.

وأكد أن هناك تغييرات مؤثرة في بعض المواقع الشرطية سيكون لها مردود إيجابي على تطوير الأداء الأمني شملت عدداً من مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري المصالح والإدارات ونوابهم.