مصر.. مقتل مجندين في تفجير مدرعة بوسط سيناء

قُتل مجندان من قوات الأمن بشمال سيناء، وأُصيب 5 آخرون إثر #تفجير عبوة ناسفة في #مدرعة أثناء سيرها بالقرب من كمين طلعة البدن بمنطقة القسيمة وسط #سيناء.

وقالت المصادر إن الانفجار أسفر عن مقتل مجندين، وهما أحمد إسماعيل إسماعيل، 21 عاما، والمجند محمد حرب أحمد، 21 عاما، كما أصيب 5 مجندين آخرين، وهم أحمد حمدي محمد، 21 عاما، من المنوفية، وأصيب بكسر مضاعف بالساق اليمنى، والمجند هشام علي عيد، 22 عاما، من بني سويف، وأصيب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، والمجند إسلام محمد بدر، 21 عاما، من أسوان، وأصيب بشظية بالذراع اليسرى، والمجند أحمد ناجي عبدالعظيم، 24 عاما من بني سويف، وأصيب بشظايا متفرقة بالجسد، والمجند محمد محمد عرفة، 23 عاما، من بني سويف وأصيب بطلق ناري بالساق اليسرى. وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى العسكري بالسويس.