نتنياهو يدعم تحرك مصر في عملية السلام مع الفلسطينيين

أشاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين #نتنياهو الخميس بدفء العلاقات مع مصر ورئيسها عبدالفتاح #السيسي، مؤكدا دعمه للجهود التي تبذلها القاهرة في عملية السلام.

ووصف نتنياهو في حفل بمنزل السفير المصري بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة 23 يوليو، معاهدة السلام بين البلدين، والموقعة عام 1979، بأنها "مرساة للاستقرار والأمن في منطقتنا".

وقال في كلمة ألقاها في الحفل: "أود أن أشكر الرئيس السيسي على زعامته وجهوده لدفع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وفي الشرق الأوسط الأوسع".

وأضاف: "نرحب بالجهد المبذول لضم دول عربية أخرى إلى هذا الجهد الأوسع نحو سلام أوسع بين جميع شعوب الشرق الأوسط".

وقام وزير الخارجية المصري #سامح_شكري بزيارة نادرة لإسرائيل هذا الشهر للاجتماع مع نتنياهو، وعرض مساعدة مصر لإحياء محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وكانت زيارة شكري الأولى التي يقوم بها وزير خارجية مصري منذ 9 سنوات.

وفي مايو حث السيسي #إسرائيل والفلسطينيين على اغتنام فرصة رآها قائمة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن علاقات أكثر دفئا ستقوم بين مصر وإسرائيل حال تحقيق السلام مع الفلسطينيين.