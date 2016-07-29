وفاة وزير التعليم المصري الأسبق بعد صراع مع المرض

توفي الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق في مصر، الجمعة، الرئيس الفخري للجمعية الدولية لطب أطفال المناطق الحرة، بعد صراع مع المرض.

وسبق أن شغل الدكتور حسين كامل بهاء الدين، منصب وزير التعليم من عام 1991 حتى عام 2004، لمدة 14 عاما، وهو صاحب قرار تجريم الضرب في المدارس، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس طب عام 1954، ودكتوراة طب الأطفال عام 1959 جامعة القاهرة.

وتولى الراحل منصب أمين منظمة الشباب المصرية عام 1965، وأستاذا لطب الأطفال بجامعة القاهرة عام 1973، ورئيس قسم طب أطفال ومدير مستشفى الأطفال الجامعى الجديد بالقاهرة 1983-1991، وشغل أيضًا، منصب رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال منذ عام 1989.