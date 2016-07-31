الإعدام لـ 13 إخوانياً قتلوا مساعد مدير أمن الجيزة

قررت محكمة شمال القاهرة، السبت، إحالة أوراق 13 من عناصر #الإخوان اتهموا بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، إلى #المفتي لإبداء الرأي بإعدامهم، وحددت جلسة 24 سبتمر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء #نبيل_فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد #الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد ومقاومة السلطات وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام.

وذكر مصدر قضائي أن المتهمين هم محمد سعيد فرج سعد وشهرته "محمد القفاص"، ومصطفى محمد حمزاوي، وأحمد محمد الشاهد، وصهيب محمد نصر الدين الغزلاني، وفرج السيد عبد الحافظ وشهرته "فرج الفار"، ومحمد عبد السميع حميدة وشهرته "أبوسمية"، وعبدالغني العارف إبراهيم، وجمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته "خالد"، وخالد علي محمد علي، وأحمد المتولي السيد، وأحمد عبد الحميد السيد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد وشهرته "شحات رشيدة".

وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت منطقة كرداسة جنوب الجيزة في سبتمبر 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لضبط عدد من المتهمين سيطروا على البلدة وحاولوا إثارة الشغب وترويع المواطنين بها، وعقب اقتحام قوات الأمن لها أصيب اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة بطلقات نارية أدت لمقتله على الفور، وأصيب 9 أفراد من الجيش والشرطة.