السيسي يبحث جهود تنفيذ برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي جهود تنفيذ برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يساهم في تمويل بعض مشروعاته الصندوق السعودي للتنمية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم الرئاسة المصرية، إن وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع التقدم، الذي أحرز على صعيد تنفيذ برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث أشارت إلى أن العمل يجري حالياً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ #المشروعات الخاصة بإنشاء التجمعات البدوية والتجمعات الزراعية، وتمهيد الطرق، وإنشاء #المدارس والمراكز #الصحية.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أهمية مواصلة العمل بوتيرة سريعة من أجل #المساهمة في تحقيق التنمية #الشاملة لأهالي سيناء، مشددا على أهمية المنظور المتكامل لتنمية سيناء، حيث تتوافر لأهالي سيناء كافة سُبل الحياة الكريمة سواء على صعيد المسكن اللائق أو توفير فرص العمل، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة والتعليم الجيد.

وكانت الوزيرة قد استقبلت الخميس الماضي بعثة من الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة #المهندس حسن العطاس، مدير عام إدارة العلميات بالصندوق، حيث تم مناقشة الإجراءات النهائية لتوفير الدفعة الأولى من تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، عقب صدور قرار الرئيس #السيسي، رقم 181 لسنة 2016، الخاص بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية #سيناء.

وأكدت الوزيرة على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع، والذي يساهم في توفير خدمات لأهالي سيناء، وفرص عمل للشباب والمرأة، ويرفع من مستوى معيشتهم، ويساهم في القضاء على الإرهاب.

وفى نفس الإطار ترأس الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الدكتورة الوزيرة، اجتماع لجنة المنحة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومركز تحديث الصناعة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من المنحة المقدمة من الصندوق السعودي والتي تبلغ 200 مليون دولار للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعرضت وزارة #التعاون الدولي على لجنة المنحة عددا من المشروعات الأساسية ذات الأولوية في الفترة الحالية، حيث تم مناقشة ضرورة توفير التمويل اللازم لها، مثل مشروع مدينة الأثاث بدمياط، ومشروع مدينة #الجلود بالروبيكي، بالإضافة إلى توفير الصوب الزراعية.