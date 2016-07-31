تأجيل محاكمة 67 متهما في قضية هشام بركات لـ16 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة #المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، تأجيل #محاكمة 67 متهمًا، في اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، لجلسة 16 أغسطس، لاستكمال فض الأحراز.

كما عدلت المحكمة حكمها الصادر بحبس مصطفى رجب ومحمود الأحمدي المتهمين في اغتيال المستشار #هشام_بركات، بتهمة إهانة #المحكمة، عقب اعتذار كلا المتهمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب #النائب_العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير #عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة و #الخاصة.