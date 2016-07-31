مصر.. تخفيف الحكم بالسجن على منسق حركة 6 ابريل

خفّفت #محكمة مصرية، السبت، حكما بحبس #عمرو_علي، #منسق #حركة 6 أبريل (معارضة)، من ثلاث سنوات لسنتين، في اتهامه بـ"التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة جنح مستأنف (تنظر الطعون درجة أولى) المرج، المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة) قضت بقبول استئناف عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل وتخفيف الحكم الصادر ضده من ثلاث سنوات لسنتين، وذلك في اتهامه بالتظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات".

وذكر مصدر قانوني وعضو بهيئة الدفاع عن "علي"، أن "الدفاع سيتقدم بالنقض عن المتهم (نقض الحكم) في المواعيد المقررة له (لم يحددها)، عقب دراسة حيثيات وأسباب الحكم حتى يتم إيداع مذكرة بالأسباب لتبرئته".

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على منسق 6 أبريل، من محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) في 23 سبتمبر الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.

وفي 29 فبراير الماضي، أصدرت محكمة جنح المرج حكما بالسجن 3 سنوات بحق عمرو علي و3 آخرين غيابيا، وهم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز، وتغريم كل منهم 500 جنيه (50 دولارا تقريبا).

وولدت حركة 6 أبريل من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل عام 2008، بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل/ شمال) حيث تبنى شباب الحركة هذا الإضراب. وكان الدافع وراء الدعوة للإضراب الاحتجاج على الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة.

وشاركت الحركة في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما دعمت مظاهرات 30 يونيو 2013 التي سبقت خلع الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسي" في 3 يوليو من العام ذاته.