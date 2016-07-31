مصر.. 46 قتيلاً من بيت المقدس بقصف مصنع عبوات في رفح

أفادت مراسلة "العربية" أن القوات الجوية كبّدت تنظيم #بيت_المقدس خسائر كبيرة اليوم بعد أن قصفت الطائرات الحربية مصنعا للعبوات الناسفة ومخزنا للمتفجرات والأسلحة بمنطقة غرب مدينة #رفح والتي تعد أكبر معاقل التنظيم.

وقالت المصادر إن أجهزة الأمن تلقت معلومات تفيد أن هناك مصنعا كبيرا للعبوات الناسفة والأسلحة والذخيرة بقرية بلعة، يقوم على حراسته عشرات المسلحين.

وأضافت المصادر أنه عقب تحديد إحداثيات المنطقة المستهدفة قصفت طائرات الأباتشي ومقاتلات F16 الموقع، وتمت تصفية ما لا يقل عن 46 من أنصار التنظيم بينهم قياديون.