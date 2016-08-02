الجيش المصري يضبط 326 مهاجراً

أعلن #الجيش_المصري، ظهر الثلاثاء، ضبط 326 شخصاً من جنسيات مختلفة، خلال محاولة هجرة غير شرعية، في أكثر من واقعة شمالي البلاد.

وقال العميد محمد سمير، المتحدث باسم الجيش، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن "قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 147 شخصاً خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بمدينة #الإسكندرية".

وأضاف: "كما تم ضبط 179 شخصاً من جنسيات مختلفة، خلال عمليات #التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم"، شمال غربي البلاد، بالقرب من الحدود الليبية.

ولم يوضح البيان جنسيات الموقوفين أو الإجراءات المتخذة بحقهم، غير أنه عادة ما يتم إحالتهم للنيابة العامة.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش في البيان نفسه عن ضبط سيارة دفع رباعي "بداخلها مبلغ مالي 367.7 ألف جنيه مصري (نحو 41 ألف دولار أميركي)، بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي (يمر تحت قناة السويس ويربط بين شبه جزيرة سيناء وباقي الأراضي المصرية)"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار "الحد من تمويل العناصر الإرهابية".

ويأتي ذلك بعد 10 أيام من توقيف 848 مهاجرا غير شرعي، في أماكن وأوقات مختلفة، بمناطق حدودية وساحلية من البلاد.

وتعتبر سواحل مصر، أحد المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية، وأوقفت القاهرة خلال الفترات الماضية من العام الجاري، مئات المهاجرين غير الشرعيين، وفق بيانات سابقة للجيش والشرطة.