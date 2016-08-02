مصر.. إطلاق نار على 3 شرطيين في نقطة تفتيش

أصيب 3 شرطيين مصريين، صباح الثلاثاء، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار على نقطة تفتيش، غرب القاهرة، وفق بيان وشهود عيان.

وقالت مديرية أمن #الجيزة، في بيان، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة بخارية أطقلوا النار على سيارة شرطة بنقطة تفتيش في منطقة #ناهيا، ما تسبب في سقوط مصابين".

ولم يذكر البيان عدد المصابين أو مدى خطورة حالاتهم، غير أن شهود عيان تحدثوا عن سقوط 3 مصابين جميعهم أمناء شرطة (رتب أقل من ضباط).

وأضاف البيان أن "قوات الأمن فرضت طوقا أمنياً بمحيط منطقة الحادث، ودفعت بتعزيزات أمنية لملاحقة الجناة وضبطهم". ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وتواجه #الشرطة_المصرية من وقت لآخر هجمات من مسلحين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، وعادة ما تتبنى تنظيمات "إرهابية" تلك الهجمات.