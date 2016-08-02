مصر.. تخفيف الأحكام العسكرية الصادرة بحبس 16 معارضا

قضت #محكمة عسكرية مصرية، مساء الاثنين، بتخفيف أحكام بحبس 16 معارضا، في أعمال عنف شهدتها محافظة #شمال_سيناء، شمال شرقي البلاد، منتصف أغسطس 2013، وفق مصدر قانوني.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بالإسماعيلية (شمال شرق)، قضت مساء الاثنين بتخفيف الأحكام الصادرة بحق 16 معارضًا من المتهمين باقتحام قسم شرطة رمانة (بمركز بئر العبد) شمالي سيناء، عقب أحداث العنف التي شهدتها مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى)".

وأوضح المصدر أنه تم #تخفيف الأحكام من #السجن 25 عاما إلى 5 أعوام بحق 8 من المتهمين، ومن 15 عاما إلى 3 أعوام بحق 8 آخرين".

وكانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، قد قضت في حكم أولي قابل للطعن، في 8 يونيو الماضي، بحبس 8 متهمين 15 سنة حضوريا، وحبس مثلهم 25 سنة حضوريا، وعقب ذلك تقدمت هيئة الدفاع بنقض على الأحكام.

وتعد الأحكام الصادرة، الاثنين، نهائية كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين. وعادة لا يعلن القضاء العسكري في مصر عن أحكامه.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ "التجمهر أمام قسم شرطة رمانة، واقتحامه، وإحراق السيارات الخاصة به، وقتل مواطن مدني وآخر عسكري من عناصر الجيش".