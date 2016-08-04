مقتل أبو دعاء الأنصاري زعيم داعش في سيناء

أعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، مقتل أبودعاء الأنصاري زعيم تنظيم "بيت المقدس"، فرع #داعش في سيناء.

وقال المتحدث العسكري إنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من القوات المسلحة، قامت قوات مقاومة الإرهاب بالتعاون مع #القوات_الجوية بتنفيذ عملية نوعية استهدفت خلالها توجيه ضربات دقيقة ضد معاقل تنظيم أنصار #بيت_المقدس في سيناء".

وتمكنت القوات خلال هذه الضربات من قتل زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس المدعو أبو دعاء الأنصاري، وعدد من أهم مساعديه، وتدمير مخازن أسلحة وذخائر ومتفجرات تستخدمها تلك العناصر، إضافة إلى مقتل أكثر من 45 عنصراً إرهابياً وإصابة العشرات من التنظيم.

وتعد منطقة شمال #سيناء معقلا لهذا الفرع الذي كان يسمى "تنظيم أنصار بيت المقدس" قبل إعلانه مبايعته تنظيم داعش، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.