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مصر.. تشييع زويل بجنازة عسكرية اليوم

المصدر: العربية.نت
العالم المصري الراحل أحمد زويل
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وصل مطار القاهرة الدولي، صباح السبت، جثمان العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل، الحاصل على جائزة #نوبل في الكيمياء، قادماً من نيويورك على متن طائرة "مصر للطيران" وذلك تمهيدا لدفنه الأحد بعد تشييعه في جنازة عسكرية.

ومن المتوقع أن يتم نقل جثمان العالم المصري إلى #مستشفى القوات الجوية في #التجمع_الخامس في القاهرة، تمهيداً لتشييعه الأحد من مسجد المشير طنطاوي عقب الصلاة عليه في جنازة عسكرية.

وفتح مسؤولو مطار القاهرة الصالة الحكومية المخصصة لرؤساء الحكومات لاستقبال أسرة العالم الراحل الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي في أميركا بعد صراع مع المرض.

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