مقتل 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في سيناء

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال #سيناء التي ينشط فيها تنظيم داعش.

وأضافت المصادر أن العبوة كانت موضوعة داخل صندوق قمامة بالقرب من نادي ضباط الشرطة في المدينة. وجميع الضحايا مدنيون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور لكن عادة ما تعلن جماعة "ولاية سيناء" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجمات التي تقع في شمال سيناء ومناطق أخرى في مصر.

وقع الانفجار بعد يوم من إعلان الجيش أنه قتل أبو دعاء الأنصاري زعيم تنظيم #أنصار_بيت_المقدس وهو الاسم السابق لتنظيم ولاية سيناء الذي اتخذ هذا الاسم بعد مبايعته #داعش عام 2014.