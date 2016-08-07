مصر تودع أحمد زويل بجنازة عسكرية

ودعت مصر اليوم الأحد في جنازة عسكرية العالم المصري-الأميركي #أحمد_زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء والذي توفي يوم الثلاثاء الماضي عن 70 عاماً في الولايات المتحدة.



وضع جثمان العالم الراحل على عربة مدفع تجرها الخيول، وتقدمها جنود يحملون أكاليل الزهور والأوسمة التي نالها زويل على مدى حياته.



وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأسرة زويل المشيعين في ساحة مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس في شرق القاهرة.

وشارك في الجنازة جراح القلب العالمي مجدي يعقوب وشيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيس مجلس النواب علي عبد العال ودبلوماسيون عرب.

وكان جثمان زويل وصل إلى القاهرة السبت من الولايات المتحدة لإقامة الجنازة ودفنه في مصر وفقا لوصيته.

وولد زويل في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة عام 1946 وتخرج في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967 ليسافر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة ويكمل دراساته العليا هناك.

وحصل زويل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 عن أبحاثه في مجال الفيمتو بعد أن ابتكر مجهرا يصور أشعة الليزر في زمن قدره فيمتوثانية وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية.

كما كرمت مصر العالم الراحل في نفس العام بمنحه قلادة النيل وهي أرفع وسام وطني.



وتقام في وقت لاحق الأحد جنازة شعبية يشارك بها طلاب وزملاء العالم الراحل بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في منطقة السادس من أكتوبر، وهو المشروع العلمي التعليمي الذي كان يشرف عليه في إطار مشروع مصر القومي للنهضة العلمية.