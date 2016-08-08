إلغاء قرار منع أحمد نظيف من السفر والتحفظ على أمواله

قررت محكمة جنايات الجيزة في #مصر ، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، إلغاء القرارات التحفظية الصادرة بحق رئيس الوزراء المصري الأسبق، #أحمد_نظيف وأفراد أسرته، والمتمثلة في منعه من السفر ومنعه وأسرته من التصرف في أموالهم، وذلك على ضوء الحكم الصادر أخيرا من محكمة النقض ببراءته في قضية الكسب غير المشروع.

وقال وجيه عبدالملاك محامي نظيف "تقدمنا بتظلم أمام محكمة الجنايات بعد رفض جهاز الكسب غير المشروع إلغاء أمر المنع في أعقاب الحكم الصادر من محكمة النقض، في مايو الماضي، بالبراءة في قضية الكسب غير المشروع".

وأكد أنه استند في مرافعته أمام محكمة الجنايات، إلى الحكم البات الصادر من محكمة النقض، وإلى المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن ينتهي أمر المنع من التصرف في الأموال في حال صدور حكم بالبراءة.