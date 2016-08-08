مصر.. القبض على خلية إرهابية على صلة بـ"داعش ليبيا"

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية في مصر، القبض على 9 أشخاص بتهمة محاولة الانضمام لتنظيم #داعش في #ليبيا بعد تدريبهم على الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وكانت أجهزة الأمن الوطني المصرية قد توصلت لمعلومات تفيد بأن أحد المتطرفين، ويدعى محمود خلف، قد سافر إلى ليبيا واشترك في تنظيم داعش الإرهابي، وعاد ليدرب بعض الشباب من أبناء قريته على الأعمال الإرهابية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وبالفعل نجح في تجنيد 8 من الشباب، وبدأ في تدريبهم وإقناعهم بالتنظيم وأفكاره المتطرفة، تمهيدا للاستعانة بهم في عمليات تخريبية.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين هم: "غباشي.أ، وأحمد.ع، والقطب.ق، ومحمود.ا، وأحمد. ا، وأحمد.ع، وفوزي.ع، ووائل.ا"، وبعد إلقاء القبض عليهم اعترفوا جميعا بالانضمام للعصابة الإرهابية، وقيام المتهم الأول بتدريبهم بعد إقناعهم بأفكار التنظيم.