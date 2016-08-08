مصر.. تجديد حبس فريق فني "حرّض على نظام الحكم"

قررت #محكمة مصرية، الاثنين، تجديد حبس #فريق_فني ساخر 15 يوما بتهم، من بينها "التحريض على قلب نظام الحكم" عبر استخدام موقع #يوتيوب، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر إن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمنطقة العباسية ، شمالي القاهرة، قررت اليوم تجديد حبس أعضاء "فرقة أطفال الشوارع" 15 يومًا.

وقال محمود عثمان، محامي فرقة "أطفال الشوارع"، إن هذه هي المرة الثامنة لتجديد حبسهم، وكانت الأولى في 10 مايو الماضي لمدة 4 أيام.

وفي 26 يوليو الماضي، جددت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بمنطقة العباسية، شرقي القاهرة، حبس أعضاء الفريق الفني 15 يوما، وفي أول أغسطس الجاري، تم رفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين على قرار حبسهم 15 يوما.

و"أطفال الشوارع" هي فرقة غير رسمية لفنون المسرح والأغاني الساخرة، وتضم 6 شباب يجتمعون في أي مكان بمصر، حيث يمسك أحدهم بهاتف محمول يصور "فيديو سيلفي" له مع الخمسة الآخرين، يغنون ويسخرون من واقع المجتمع، ومن ثم ينشرونه عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

ولاقت أعمال الفرقة تجاوبًا كبيرًا معها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي 7 مايو الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على أعضاء الفريق، ووجهت لهم النيابة عدة اتهامات، بينها "التحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر، والترويج لأفكار إرهابية، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، والاشتراك مع آخرين في إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا، والتحريض على قلب نظام الحكم"، وهي التهم التي أنكرها المتهمون.