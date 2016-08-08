مصر.. حملة شعبية لتمديد رئاسة السيسي

انطلقت حملة شعبية جديدة لجمع 40 مليون توقيع بهدف تمديد الفترة الرئاسية للرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي إلى 8 سنوات بدلا من 4 سنوات، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وبدأت الحملة من صعيد #مصر، وجمعت ما يقرب من 120 ألف توقيع حتى الآن.

وقال منسق الحملة، ياسر التركي، إنه تم تشكيل مجلس إدارة للحملة للتنسيق مع كل محافظات مصر، والحصول على توقيع المصريين على الاستمارات المعدة لهذا الغرض، وإعادة تجميعها بواسطة أعضاء الحملة في مختلف المحافظات، نقلا عن "البديل".

وأكد التركي في بيان أن 4 سنوات غير كافية لإنهاء عملية بناء دولة قوية، والحكم على إنجاز رئيس ومحارب الإرهاب في المنطقة، على حد تعبيره.