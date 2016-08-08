مصر.. 13 قتيلاً في حادث تصادم وسط البلاد

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، مساء الأحد، من جراء #تصادم حافلة صغيرة بشاحنة على طريق سريع بوسط #مصر.

وقالت مديرية أمن محافظة المنيا في بيان، إن "سيارة ميكروباص (حافلة صغيرة) اصطدمت بسيارة نقل (شاحنة) على الطريق الصحراوي الشرقي (طريق سريع يربط بين عدة محافظات في وسط وجنوب البلاد) في منطقة بمحافظة المنيا (وسط)، ما أسفر عن مصرع 13 شخصاً وإصابة 4 آخرين (لم توضح مدى خطورة الإصابات)".

وأشار البيان إلى أنه تم نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى "المستشفى العام" (حكومي) بمحافظة المنيا.

وترتفع معدلات #حوادث #الطرق في مصر لأسباب عدة، بينها سوء حالة الطرق وتهالكها، فضلا عن رعونة القيادة في حالات أخرى.

ووفقا لآخر إحصائية معلنة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عام 2011، فإن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، حيث بلغ عدد الوفيات في ذلك العام 7115 حالة، بمعدل 8.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، و19.5 حالة وفاة يوميا.