سيناء.. مقتل 8 متطرفين في اشتباكات مع الأمن بالشيخ زويد

أفادت مراسلة العربية في القاهرة نقلا عن مصدر أمني بمقتل 8 متطرفين من أنصار بيت المقدس إثر اشتباكات جنوب الشيخ زويد.

وكانت عناصر مسلحة تابعة لأنصار بيت المقدس قد هاجمت أكمنة أمنية بمنطقة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء أمس الثلاثاء.

وقالت المصادر إن عناصر تابعة لأنصار بيت المقدس هاجمت 3 أكمنة بمناطق هي أبو رفاعي وأبو طويلة والتومة وقد اشتبكت معها قوات الأمن وتمكنت من قتل نحو 8 مسلحين وإصابة 7 آخرين.

وأشارت المصادر أن عددا من العناصر اعتلت بنايات خاصة بالمواطنين في المنطقة حيث دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل مجندين من قوات الأمن وإصابة 6 آخرين، خلال الاشتباكات التي توقفت بعد فرار العناصر المسلحة من محيط الاشتباكات.

كما قتل رجل وسيدة من أهالي الشيخ زويد، تصادف تواجدهم في محيط الاشتباكات التي دارت عند كمين أبو طويلة جنوب الشيخ زويد.